Kosova'da yeni hükumet kuruldu.. Mahir Yağcılar yeniden Kosova Kamu Yönetimi Bakanı

Enis TABAK, Priştine, 10 Eylül (DHA) - Kosova\'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimler ardından, 3 ay sonra yeni hükumeti meclisten güvenoyu aldı. 11 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimin ardından seçimin galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova\'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki \"PAN\" ittifakında AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj\'ın başbakan olarak görev aldığı yeni kabine, 61 \"evet\" ile güvenoyu almayı başardı. \"Hayır\" oyunun kullanılmadığı ancak bir milletvekilinin çekimser kaldığı oylamaya, Kendin Karar Al Hareketi, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Alternatif Partisi katılmadı.

Mahir Yağcılar Kamu Yönetimi Bakanlığı\'na atandı

Yeni kurulan hükümette yer alan Kosova Demokratik Türk Partisi\'ne (KDTP) bir bakanlık verildi. Kosova Kamu Yönetimi Bakanlığı\'na geçen dönem de aynı görevi üstlenen KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar getirildi.