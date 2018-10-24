Kosova'da yazarlar Cengiz Aytmatov ve Mağcan Cumbay anıldı

Enis Tabak / Prizren, 24 Ekim (DHA) - Türksoy Anma Yılı etkinlikleri kapsamında doğumunun 90. ve ölümünün 10. yılında Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve Kazak yazar Mağcan Cumbay’ın 125. ölüm yıldönümünde, Yunus Emre Enstitüsü, Kosova Yazarlar Derneği ve Gerçek Derneği iş birliğinde Priştine\'nin ardından Prizren\'de anma etkinliği düzenledi.

Prizren\'deki Yunus Emre Enstitüsü\'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri olarak dünyaca ünlü şair ve yazarları anma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Türksoy Balkan Proje Koordinatörü Fatih Ali\'de, büyük yazar Cengiz Aytmatov ve Kazak yazar Mağcan Cumbay’ı Kosova\'da anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya da, Türksoy\'un Türk kültürü ve sanatının yaşatılması ve tanıtılmasında rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik, şairler şehri Prizren’de iki önemli yazarın anılmasının önemine dikkat çekti.

Paneli yöneten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, Buhara’da doğan Türk medeniyetinin Bursa’da şekillendiğini ve Balkanlara taşındığını belirtti. Bu kaynaklardan beslenerek geleceğe emin adımlarla yürümenin önemine işaret eden Aydın, Aytmatov ve Cumabayev’in de bu yönde mücadelede ettiğini belirtti.

Eserleri 165 dile çevrilen ve UNESCO kayıtlarına göre dünyada üçüncü en çok okunan yazar olarak bilinen ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov hayatı, sanatı ve eserlerinden genişçe bilgi veren DTCF Öğretim Üyesi ve Yazar, Prof. Dr. Güzlura Cumakunova, 2018 yılının Türksoy tarafından Cengiz Aytmatov yılı ilan edilmesi nedeniyle bir Kırgız olarak gurur duyduğunu söyledi. Aytmatov’un Kırgızistan’a ikinci bir kimlik kazandırdığını belirten Cumakunova, Aytmatov’u Türkiye’de geniş kitlelerin “Cemile” ve “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmleri ile bildiğini vurguladı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Mehmet Ülker - Yunus Emre Enstitüsü Müdürü

- Fatih Aliyi - Türksoy Balkan Proje Koordinatörü

- Eylem Altunya - T.C Prizren Başkonsolosu

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