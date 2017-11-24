Kosova'da Türk Başkonsolosluğu saldırganlarına toplam 5 yıl hapis cezası

Enis Tabak, 24 Kasım (DHA) - Kosova\'nın ilk ve tek başkonsolosluğu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu\'na geçtiğimiz yıl yapılan molotoflu saldırıda, Prizren Temel Savcılığı saldırıya karışan 5 kişiye 1\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün Prizren Temel Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede uluslararası koruma altında olan kişilere karşı tehlikeli davranışta bulunmak ve genel tehlikeye neden olmalarından dolayı iddianame hazırlamıştı. 24 Kasım 2017 tarihinde, baş yargıç Artan Sejrani tarafından açıklanan kararda, yargılananların uluslararası koruma altında olan kişilere karşı tehlikeli davranışta bulunmaktan suçsuz bulunduklarını, ancak genel tehlikeye neden olmalarından dolayı her sanık 1’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıklara verilen hapis cezalarına, gözaltı ve ev hapsinde 28 Kasım 2016-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçirdikleri süreler işletilip hesaplanacaktır. Aynı zamanda dava yargıcı, suçta kullanılan araca da el konulmasına ve her sanığa da mahkeme masraflarını karşılamaları için 200’ar evropara cezası da karar verdiğini açıkladı. Karardan memnun olmayan sanıklara 15 gün içerisinde itiraz hakkı verildi. Adı geçen sanıklar, 28 Kasım 2016 tarihinde sabahın erken saatlerinde “pik-up” arabayla, T.C. Prizren Konsolosluğunun önüne gelerek konsolosluk binasına Molotof Kokteyli saldırısında bulundular. Sanıklardan E. S. konsolosluk yakınlarına park ettikleri araba yakınlarında kalarak, diğer saldırganlar konsolosluk etrafını gözetledi. Sanıklardan İ.S ve B.B\'nin konsolosluk binasına Molotof kokteyle saldırıda bulundular. Savcılık, sanıkların konsolosluğun ve konsolosluktaki diğer kişilerin özgürlüğünü ciddi şekilde tehlikeye attığını iddia etmekteydi.

Görüntü DÖkümü:

- T.C Prizren Başkonsolosluğuna saldırı (Arşiv)