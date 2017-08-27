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Dünya

Kosova'da tatilcileri taşıyan otobüs tamamen yandı

Enis Tabak, Prizren, 27 Ağustos (DHA) - Kosova'dan Arnavutluk'a tatilcileri taşıyan bir otobüs seyahat sırasında motorondaki bir arıza nedeniyle tamamen yandı

27 Ağustos 2017 15:02

Enis Tabak, Prizren, 27 Ağustos (DHA) - Kosova\'dan Arnavutluk\'a tatilcileri taşıyan bir otobüs seyahat sırasında motorondaki bir arıza nedeniyle tamamen yandı. Kosova\'dan Arnavutluk\'taki bir tatil beldesine hareket eden otobüste aralarında çocuklarında bulunduğu 45 yolcunun olduğu belirtildi. Otobandan Arnavutluk\'a hareket ettiği sırada motordan önce duman geldiği daha sonra şöforün otobüsü durdurarak son anda yolcuları endirdiği belirtildi. İtfaiyeye haber verildiği ancak itfaiyenin olay yerine gelene kadar otobüsün tamamen yandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Yanan otobüsten detay

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