Kosova'da Sırp lider öldürüldü

Enis Tabak, Mitroviça, 16 Ocak (DHA) - Kosova’da kuzey Mitroviça\'da GI SDP’nin lideri Oliver İvanovic, bu sabah ofisinde silahla vurularak öldürüldü. Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanovic\'in TSI sabah 08.00 de Kuzey Mitrovitsa\'daki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.Kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin kaçtıkları, Mitroviça hastanesine kaldırılan Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi (GI SDP) liderinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. 64 yaşındaki İvanovic, Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi.

Kosova hükümeti, İvanoviç’in Öldürülmesi Olayını Kınadı

Olayın yaşanması ardından Kosova hükümeti, Mitroviça\'nın kuzeyindeki parti binası önünde bugün Kosova Sırp siyasetçisi Oliver İvanoviç’in silahla öldürülmesi olayını sert bir dille kınadı. Kosova Hükümeti, Oliver İvanoviç’in öldürülmesi olayının hukuk üstünlüğü ve Kosova toprağında yasa ve düzenin uygulanması çabalarını baltalamak amacını taşıdığını değerlendirdi.