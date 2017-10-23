Kosova'da sandıktan Türk belediye başkanı çıktı

Enis Tabak / Mamuşa, 23 Ekim (DHA) - Kosova\'da 1 ay süren seçim kampanyası ardından gerçekleşen yerel seçimlerde Kosova\'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi başkanlığını Türkiye\'de eğitimini tamamlayan Abdühadi Krasniç kazandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi\'nin (KTAP) yarıştığı sandıklardan, KDTP adayı Abdülhadi Krasniç sandıktan zaferle çıkarken, 2 dönemdir Mamuşa Belediyesi başkanlığı yapan KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç ise yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

DHA\'ya konuşan yeni belediye başkanı Abdülhadi Ktasniç, oy kullanan ve kullanmayan herkese teşekkür ederek, “Bundan böyle hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açık olacağız. İster eğitim, ister sağlıkta verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarfedeceğiz” dedi.

Öte yandan, Prizren\'de bir oy pusulasına ‘AKP’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan\' yazan seçmen, oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a kullandı.

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- Abdülhadi Krasniç ropörtajı