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Dünya

Kosova'da on binler sınırların değişmemesi için yürüdü

Enis Tabak / Priştine, 30 Eylül (DHA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de Vetvendosye (Kendin Kara Al) Partisi'nin düzenlediği protestoya, ülke genelinden on binlerce kişi katıldı

30 Eylül 2018 17:28

Enis Tabak / Priştine, 30 Eylül (DHA) - Kosova\'nın başkenti Priştine\'de Vetvendosye (Kendin Kara Al) Partisi\'nin düzenlediği protestoya, ülke genelinden on binlerce kişi katıldı.
Sırbistan ile sınırların değişmesini protesto eden göstericiler, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi\'nin istıfasını istediler. Priştine devlet kütüphanesi önünde toplanan protestocular, başbakanlık ve meclis binasının bulunduğu alana doğru yürüdüler. Vetvendosye Partisi lideri Albin Kurti yanı sıra çok sayıda siyasetçinin katıldığı protesto nedeniyle Priştine\'ye giriş ve çıkışlarda büyük önlemler alındı.
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti yanı sıra Kosova devletini tanıyan ülke bayraklarının yer aldığı protesto da Kosova bayrağının yer almaması dikkat çekti. On binlere hitab eden Vetvendosye (Kendin Kara Al) Partisi lideri Albin Kurti, Kosova topraklarını Sırbistan\'a vermeyeceklerini ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi\'nin istifasını istedi.    

Kosova ve Sırbistan toprak değişimi

Sırbistan\'ın güneyinde Arnavutların çoğunlukta yaşadığı Presevo Vadisi Kosova\'ya verilecek ve karşılığında Sırbistan da Mitroviçe şehrinin içinden geçen İbar nehrinin kuzeyinde Sırp çoğunluğun yaşadığı bölgeyi yeniden tam kontrol elde edecek.

(Fotoğraflı)

 

 

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