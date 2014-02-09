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Dünya

Kosova'da öğrenci protestoları, rektör istifasını getirdi

Hasan Priştine Üniversitesi Rektörü İbrahim Gaşi istifa etti

09 Şubat 2014 17:02

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştine Üniversitesi Rektörü İbrahim Gaşi on gündür süren protestolar nedeniyle istifa etti.

Kosova devlet televizyonuna konuk olan Gaşi, on gündür devam eden öğrenci protestolarının, dünkü bilançosunun ardından istifa ettiğini açıkladı.Üniversite içerisindeki durumların daha da kötüleşmesini önlemek için istifa ettiğini belirten Gaşi, istifasının, üniversitenin çalışmasını normalleştireceğini umduğunu ifade etti.

Gaşi'nin istifasını talep eden öğrenciler, on gündür rektörlük binası önünde eylem yaparken, dünkü eylemler sırasında binaya girmek isteyen öğrencilerle polis arasında yaşanan arbedede 60 kişi yaralanmış, 33 gösterici de gözaltına alınmıştı.

Hasan Priştine Üniversitesi öğrencileri, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle üniversite rektörünün görevine son verilmesini, yasa dışı yollarla verilen tüm akademik unvanların yeniden incelenmesi için bir mekanizma kurulmasını, hükümetin üniversite üzerindeki etkisinin azaltılmasını ve üniversitenin yönetim kurulunun kaldırılmasını talep ediyordu.

 

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