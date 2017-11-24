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Dünya

Kosova'da muhalefet partisi lideri gözaltına alındı

Enis Tabak / Priştine, 24 Kasım (DHA) - Kosova muhalefet partisi Lëvizja Vetëvendosje'nin lideri Alib Kurti, gözaltına alındı

24 Kasım 2017 19:53

Enis Tabak / Priştine, 24 Kasım (DHA) - Kosova muhalefet partisi Lëvizja Vetëvendosje\'nin lideri Alib Kurti, gözaltına alındı.
Sabah erken saatlerde evinden Meclis\'e gitmek için çıkan Kurti, polis tarafından gözaltına alındı. Lëvizja Vetëvendosje - VV  kurucusu ve milletvekili Albin Kurti savcılığın yakalama kararı çıkarmasıyla birlikte harekete geçen polis, Albin Kurti ile birlikte diğer Vetëvendosje milletvekilleri Albulena Haxhiu ve Donika Kadaj-Bujupiyi de gözaltına aldı.
Mecliste gaz bombası attıkları gerekçesiyle savcılık milletvekilleri hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Sabah saatlerinde Meclis Binası önünde polis tarafından tutuklanan Vetevendosje Milletvekilleri Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi ve Albulena Haxiu için bir aylık gözaltı süresi belirlendi.
Haklarında açılan davanın duruşmasına katılmadıkları için çıkartılan yakalama kararı sonrası, genel kurul oturumuna katılmak üzere geldikleri Meclis binası önünde tutuklanan üç milletvekili gözaltı merkezinde tutuluyor.

Görüntü Dökümü:

- Kurtinin gözlatına alınması

- Kurti\'nin DHA\'ya demeç vermesi

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