Kosova'da kültürel kıyafet defilesi düzenlendi

Enis Tabak / Prizren, 25 Ekim (DHA) - Kosova\'da Arnavut, Türk, Boşnak ve Roman asıllı vatandaşların gelenksel kıyafetlerinden oluşan “Kültürel Kıyafetler ”defilesi düzenlendi.

Kosova\'daki İlkem Bilim Kültür Eğitim Merkezi’nin düzenlediği gecede Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman asıllı vatandaşların geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Kosova’nın çok kültürlü yapısı hakkında farkındalığı arttırma ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel kıyafetleri gün yüzüne çıkarma amacıyla düzenlenen geceye çok sayıda davetli aktıldı. Kosova’da yaşayan etnik toplulukların halk giysileri ve geleneksel tatlar tanıtılarak, ortak kültürlere dikkat çekildi. Gecede 82 parçanın tanıtıldığı söyleyen İlkem Başkanı Bego Kululeri, projede yer alan katkılarını sunan herkese teşekkür etti. Kululeri amaçlarının Kosova\'nın çok dilli ve çok kültürlü olduğunu ve kardeşçe bu toplulukların bir arada yaladığı belirtmek olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Bego Kululeri - İlkem Bilim Kültür Eğitim Merkezi

- Defile