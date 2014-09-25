'Kosova’da IŞİD'e yardım ettiği için tutuklanan imam, Türkiye tarafından mı görevlendirildi?'

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye'nin Kosova'da restore ettiği cami imamı Şefçet Kraniç'in IŞİD'e verdiği destek nedeniyle tutuklanmasını TBMM gündemine taşıdı. Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “TİKA’nın onardığı, restore ettiği yurt dışındaki camilerin personeli, imamının görevlendirilmesinde Türkiye’nin payı nedir? Kosova’da El Nusra’ya yardım ettiği için tutuklanan Şefçet Kraniçi, Fatih Sultan Mehmet Camii imamı olarak Türkiye tarafından mı görevlendirildi” diye sordu.

Oran’ın Başbakana yönelttiği sorular şöyle:

- Başbakanlığa bağlı olan Türkİşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı (TİKA) Kosova’nın en büyük camisi olan Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’ni restore etti. Kosova polisi birkaç gün önce radikal İslamcı unsurlara karşı operasyon yaparken, Suriye ve Irak’a cihatçı gönderdiğini iddia ettiği 30 imamı gözaltına aldı. Bu imamların çoğu tutuklanırken, IŞİD ve El-Nusra gibi El-Kaide unsurlarına yardım ettiği belirlenen 16 vakıf ve dernek de kapatıldı. IŞİD ve El-Nusra’ya yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan anahtar kişinin, TİKA’nın onarıp açtığı Priştine Fatih Sultan Mehmet Camii imamı Şefçet Kraniçi olduğu belirtilmektedir.

- TİKA’nın onardığı, restore ettiği yurt dışındaki camilerin personeli, imamının görevlendirilmesinde Türkiye’nin payı nedir? Kosova’da El Nusra’ya yardım ettiği için tutuklanan Şefçet Kraniçi, Fatih Sultan Mehmet Camii imamı olarak Türkiye tarafından mı görevlendirildi?

. Yine Kosova’da TİKA ve Yunus Emre Vakfı’nın desteklediği,ancak IŞİD ve El Nusra’ya desteklediği gerekçesiyle kapatılan Association for Culture, Education and School (AKEA) ile bir ilginiz var mı, AKEA’nın toplantılarına daha önce katıldınız mı?

. AKEA yöneticisi Ilir Gashi, 16 Ağustos 2012’de yaptığı, “Ortak faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak TİKA ve İHH gibi kuruluşlarla yapmaktayız. TİKA ile kültür faaliyetleri, İHH ile de insanî yardım faaliyetleri alanında işbirliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kosova’daki resmî temasları esnasında derneğimizi de ziyaret eden T.C. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sonra Mustafa Özel, Mustafa İslamoğlu, Abdullah Yıldız gibi ünlü şahıslar ve çok sayıda akademisyen, gazeteci ve farklıbelediyelerden gelen yönetici ile beraber olma şerefini yaşadık” açıklamasıkarşısında AKEA’ya hangi yardımlarda bulundunuz?

. AKEA’nın kurucusu Husamedin Abazi’nin sık sık İstanbul’a gelerek İnsani Yardım Vakfı(İHH) ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nce ağırlandığı doğru mudur? İstanbul ziyaretlerinde Husamedin Abazi ile kaç kez görüştünüz?

. Kosova polisinin kapattığı İstanbul Vakfı ve yöneticileri ile bir ilginiz var mı,kendilerine hangi yardımlarda bulundunuz?

. Kosova Türk misyonunda görev yapmış olan asker ve polislerimizin TİKA ve Yunus Emre Vakfı’nın (Enstitüsü) radikal İslamcı kuruluşlarla ilişkisini sakıncalı olduğu gerekçesiyle çeşitli tarihlerde uyarılarda bulundukları bilgisi doğru mudur? Bu uyarıların gereği neden yapılmadı