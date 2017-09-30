Kosova'da iki milletvekili canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi

Enis Tabak, Priştine, 30 Eylül, (DHA) - Kosova Meclisi milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma fiziki kavga ile bitti. Priştine Klan televizyon kanalının tartışma programına katılan koalisyon iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışmanın ardından yumruklaşma başladı. Televizyon stüdyosu bir anda boks ringine dönüştü. Vetëvendosje Hareketi milletvekili Frashër Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ardından karşılıklı olarak birbirlerine su şişeleri fırlatmalarından sonra ayağa kalkarak, Nisma partisi milletvekili Milaim Zeka’ya iki yumruk atttı. Yüzüne darbe alan milletvekili Zeka’yı yere düşmektan, stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini ayırdı.

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- Canlı yayında kavga eden vekiller