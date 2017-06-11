Kosova'da halk sandık başında

Türkiye saati ile sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri akşam 20:00'a kadar sürecek.

Kosova Bağımsız Seçim Komisyonu saat 12:00 itibarıyla seçime katılımın yüzde 8,45 dolayında olduğunu ve düşük katılımlı bir başlangıç gözlendiğini duyurdu.

Komisyon bu oranın üç yıl önceki seçimlerde aynı saatlerde tespit edilen katılımdan bir puan daha düşük olduğunu vurguladı. Üç yıl önceki seçimlerde katılım rekor düzeyde düşük seyrederek yüzde 42'de kalmıştı.

Ülkede üçüncü en güçlü siyasi parti konumundaki miliyetçi Vetevendosje Hareketi, oylama esnasında bazı usulsüzlüklerin yapıldığını iddia etti. Parti, bazı ailelerin topluca oy kullandığını, kullanılan oyların cep telefonlarıyla fotoğraflarının çekildiğini açıkladı.

Bağımsızlığın ilanı sonrasında düzenlenen üçüncü genel geçimlerde 19 siyasi parti, beş ittifak ve iki sivil inisyatiften 971 aday milletvekilliği için yarışıyor. 120 sandalyeli meclis dört yıllığına göreve geliyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki erken genel seçimlerinde 29 bin 264 gözlemcinin görev alacağını duyurdu.

Kosova'da Mayıs ayında muhalefetin talebiyle yapılan güven oylamasında hükümet düşmüş ve Meclis fahedilmişti. Kosova Parlamentosu'na girmek için aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) olmak üzere iki Türk partisinin de bulunduğu 26 siyasi grup katılıyor.

Kosova nüfusundan fazla seçmen

Bugün yapılan erken genel seçimler için ülke nüfusunun üzerinde seçmene oy kullanma çağrısı yapıldı. Mayıs ayında 1 milyon 739 bin 825 olan nüfuslu Kosova'da, 1 milyon 885 bin 147 kayıtlı seçmenin oy kullanacağının açıklanması kafaları karıştırmıştı.

Durumun nedeninin, seçim listelerinin temizlenmemesi olduğu savunuldu. Bir diğer açıklamada da 2011 yılında yapılan nüfus sayımında sadece Kosova'da ikamet eden kişilerin sayıldığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların o dönem nüfus sayımını boykot etmesinden dolayı nüfus sayımına katılmadıkları, bu nedenle nüfus ile seçmen sayısı arasında farkın olduğu belirtildi.

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dpa,dha/ MK,ÇÖ