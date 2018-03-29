T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye teslim edildi

Enis Tabak / Priştine, 29 Mart (DHA) - Kosova'da bu sabah gözaltına alınan FETÖ'ye bağlı altı yönetici Türkiye'ye teslim edildi

29 Mart 2018 19:35

Enis Tabak / Priştine, 29 Mart (DHA) - Kosova\'da bu sabah gözaltına alınan FETÖ\'ye bağlı altı yönetici Türkiye\'ye teslim edildi.
Kosova\'nın farklı şehirlerindeki 6 eğitim yöneticilerinden olan Cihan Özkan, Mustafa Erdem, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı kişilerin, sabah erken saatlerde Kosova polisi tarafından gözaltına alınmışlardı.
Konuyla ilgili Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada, Kosova\'da FETÖ\'ye bağlı “Gülistan” Eğitim Kurumu bünyesindeki okulların üst düzey yöneticileri olan 6 Türk vatandaşının Kosova’da ikamet izinlerinin iptal edildiğini dolayısıyla bu kişilerin gözaltına alındıklarını açıkladı.
Kosova İçişleri Bakanlığı da, gözaltına alınan 6 Türk vatandaşının ikamet iznini iptal ettiğiklerini duyurdu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis TabakPriştineMart DHAKosovaFETÖTürkiyeCihanMustafa Erdem Kahraman Demirez Hasan Hüseyin Günakan Osman KarakayaYusuf KarabinaKonuylaKosova BaşbakanıKosova FETÖEğitim KurumuTürkKosovadaBakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24