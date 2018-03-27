T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da gözaltı sonrası karışıklık baş gösterdi

Enis Tabak / Priştine, 26 Mart (DHA) – Kosova’ya izinsiz girmek isteyen Sırbistan Hükümeti’nde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı

27 Mart 2018 02:35

Enis Tabak / Priştine, 26 Mart (DHA) – Kosova’ya izinsiz girmek isteyen Sırbistan Hükümeti’nde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı, Kosova’ya yasa dışı yollardan giren Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça şehrinde gerçekleştirildi. Djuriç ile birlikte gelen Zhelko Joviç de gözaltına alınırken Sırp medyası, gözaltı operasyonun ardından Kuzey Mitroviça’nın karıştığını duyurdu. Şehirde siren ve silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde başkent Priştine\'ye getirilen Sırp yetkili burada, hukuki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

AB\'den gerginliğe son verin çağrısı

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Fedrica Mogherini’nin Sözcüsü Maja Kocijançiç, AB’nin Kosova ve Sırbistan’a, gerginliğin tırmanmaması için ihtiyatlı davranmaları konusunda çağrı yaptığını aktardı. Sırbistan’ın sözde Kosova Ofisi şefi Marko Djuriç’in Mitroviça’nın kuzeyinde tutuklanması ardından açıklama yapan Kocijançiç şöyle konuştu:
“Var olan tüm sorunlar, AB arabuluculuğunda yürütülen diyalog çerçevesinde ele alınmalıdır. Ki bu, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesindeki nihai hedeftir.
“AB, diyalogun aksi yönünden baş gösteren bugünkü olaylardan dolayı kaygı duymaktadır. Bizler, AB müzakere sürecinde olan Sırbistan ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının uygulanma sürecinde olan Kosova’dan varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz”

Kosova Meclis Başkanı: Sırbistan anlamalı, Kosova sahipsiz değildir

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova’ya yasa dışı yollardan giren Sırbistan Hükümeti’ndeki sözde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova devletinin kendi yasalarını uyguladığı ve egemenliğini koruduğunu belirtti. Veseli,  “Kosova Cumhuriyeti herhangi bir provokasyon yapılmasına izin vermez ve Sırbistan, Kosova’nın sahipsiz olmadığını anlamalı” dedi.
Veseli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kosovalıların provokasyon için Sırbistan’a gitmediğini ve Sırp yetkililerinin Kosova’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Gözaltı detayı

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis TabakPriştineMart DHAKosovayaSırbistan Hükümetinde Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuriç KosovaGözaltı KosovayaSırplarınKuzey MitroviçaDjuriçZhelko JoviçSırpKuzey MitroviçanınYüksekABBirliği Yüksek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24