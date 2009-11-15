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Dünya

Kosova'da domuz gribinden ilk ölüm

15 Kasım 2009 02:21

Kosova Sağlık Bakanlığı, ülkede domuz gribindan kaynaklanan ilk ölümün görüldüğünü bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, H1N1 virüsü taşıyan 32 yaşındaki erkek hastanın Priştine Üniversitesi Tıp Merkezi Epidomoloji Hastanesi'nde öldüğü açıklandı. Söz konusu kişinin 2 gün önce yüksek ateşten ve domuz gribi kuşkusuyla hastaneye getirildiğini belirten yetkililer, hastanın tüm çabalara karşın kurtarılamadığını kaydettiler.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşlara yönelik olarak, vücut ateşinin 38 dereceyi geçmesi durumunda hastaneye başvurulması çağrısını da yinelediler.

Kosova'da bugüne dek teyid edilmiş domuz gribi vakası ise 32 olarak açıklandı.

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