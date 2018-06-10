T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da Başbakan bir kadını kürsüden indirdi

Enis Tabak / Prizren, 10 Haziran (DHA) - Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı

10 Haziran 2018 20:59

Enis Tabak / Prizren, 10 Haziran (DHA) - Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kürsüde konuşan yaşlı kadını süreyi uzatmasından dolayı kadının üstüne yürüyerek elinden mikrofonu aldı.

Kosova\'da Prizren Birliği\'nin kuruluşunun 140\'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende, uzun konuştuğunu ileri sürerek kürsüye kadının üstüne yürüyen Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, kadını itekleyerek kürsüden uzaklaştırdı. Kadının tepkisiyle karşılanan Başbakan Haradinay, \'çok fazla konuştunuz\' ifadelerini kullandı. Başbakan Haradinay\'ın bu hareki karşısında şaşkınlığa uğrayan kadın yapılanın saygısızlık olduğunu söyledi. Başbakan Haradinay\'ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. 


Görüntü Dökümü:
- Konuşan kadın
- Başbakanın müdahalesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis TabakPrizrenHaziran DHABaşbakanı Ramuş HaradinayKosova Prizren BirliğiKosova Başbakanı Ramuş HaradinayKadınınBaşbakan HaradinayDökümü KonuşanBaşbakanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24