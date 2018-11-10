Kosova'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri

Enis Tabak / Prizren, 10 Kasım (DHA) - Kosova\'daki düzenlenen “Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri”nin ikinci gecesinde konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, “Kosova’da Atatürk hiçbir zaman eksik olmadı ve olmayacak” dedi.

Kosova Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin bu yıl Prizren’de 22\'ncisini düzenlediği “Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri”nde 9 Kasım gecesi Türkiye\'den gelen Ankara Hamoy Halk Müziği Oyunları ve Araştırma Eğitim Korosu\'nun konseri büyük ilgi gördü. Prizren\'deki Kültür Evi Salonu’nda düzenlenen geceye, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri, Kosova\'da KFOR bünyesinde görevli Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Hamoy Halk Müziği Oyunları ve Araştırma Eğitim Korosu konseri öncesi bir konuşma yapan Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediye intikalinin 80\'inci yıl dönümünde Kosova\'da anılmasından dolayı onur duyduğunu söyledi ve ekledi:

“Kosova\'da Atatürk hiçbir zaman eksik olmadı ve olmayacak. Kosova\'da kendi dilini ve Türk kültürünü yaşatan bir toplum vardır.”

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı Dr. Mustafa Tosun da, “Türkiye\'mizin dışında yaşayan Türkleri anlayan yine yurt dışı soydaşlarımızdır. Balkanlardan İskandinavya\'ya kadar geniş bir coğrafyaya yaşayan Türklerin artık partiler üstü bir çatı kurma zamanı gelmiştir ve büyük bir ihtiyaçtır. Türkiye dışında Avrupa\'da yaşayan Türk sayısı beş milyonu geçti” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gece, Ankara Hamoy Halk Müziği Oyunları ve Araştırma Eğitim Korosu\'nun konseriyle devam etti. Gecede Mustafa Kemal Atatürk\'ün sevdiği Rumeli şarkıları söylendi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- KDTP Milletvekili Fikrim Damka

- Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı Dr. Mustafa Tosun

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