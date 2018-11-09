Kosova'da "Atatürk'ü Anma Etkinlikleri" başladı

Enis Tabak / Prizren, 9 Kasım (DHA) – Kosova Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin bu yıl Prizren’de 22\'ncisini düzenlediği “Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri” başladı. Toplamda üç gün sürecek olan etkinlikler çerçevesinde, folklor gösterileri ve panellerin yanı sıra Türkiye\'den gelecek olan Ankara Hamoy Halk Oyunları ve Araştırma Eğitim Korosu konserleri gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80\'inci yıldönümünde Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği ”Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri” çerçevesinde, Prizren\'deki Kültür Evi Salonu’nda “Türk Dernekler Evi” korosu Çarşamba günü bir konser verdi. Geceye Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri ile Makedonya\'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim ve Kosova\'da görevli Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı. Atatürk\'ün Türkiye dışında yaşayan Türkler için çok önemli olduğunu söyleyen Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Derviş, “Biz her zaman Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilkeleri ve düşünceleriyle büyüdük” dedi.

Geceye Makedonya\'dan katılan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de, “Yüzyıllardır Balkanlarda Türklüğü yaşatmak için büyük mücadeleler verdik” dedi. Mustafa Kemal\'in soyunun Makedonya\'dan olduğunu hatırlatan İbrahimi, “Mustafa Kemal Balkanlar\'dan çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurdu” dedi. Program öğrencilerin resital gösterisiyle sona erdi. (Fotoğraflı)

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- Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Derviş

- Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim

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