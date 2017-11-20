Kosova yerel seçimlerinde Türkiye'den mezun olan aday kazandı

Enis TABAK, Prizren, 20 Kası (DHA) - Kosova\'da dün gerçekleşen ikinci tur yer seçimlerinde Kosova\'nın ikinci büyük şehri olan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren Belediyesi\'ni Türkiye\'de Boğaziçi Üniversitesi\'nden mezun olan Mütahir Haskuka kazandı.

Dün Kosova genelinde 19 belediyede gerçekleşen yerel seçimlerde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Prizren Belediyesi\'ni Vetvendosye - VV partisinden Prizren Belediyesi Başkan adayı olan Türkiye mezunu Mütahir Haskuka oyların yüzde 50.32\'sini alarak Prizren Belediyesi başkanı oldu. Mütahir Haskuka,Türkiye\'de eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye\'de tanıştığı Zonguldaklı Burçin Atalay Haskuka ile evlenerek ülkesi Kosova\'ya döndü ve siyasete atıldı.

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