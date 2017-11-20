T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova yerel seçimlerinde Türkiye'den mezun olan aday kazandı

Enis TABAK, Prizren, 20 Kası (DHA) - Kosova'da dün gerçekleşen ikinci tur yer seçimlerinde Kosova'nın ikinci büyük şehri olan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren Belediyesi'ni Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Mütahir Haskuk

20 Kasım 2017 14:35

Enis TABAK, Prizren, 20 Kası (DHA) - Kosova\'da dün gerçekleşen ikinci tur yer seçimlerinde Kosova\'nın ikinci büyük şehri olan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren Belediyesi\'ni Türkiye\'de Boğaziçi Üniversitesi\'nden mezun olan Mütahir Haskuka kazandı.
Dün Kosova genelinde 19 belediyede gerçekleşen yerel seçimlerde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Prizren Belediyesi\'ni Vetvendosye - VV partisinden Prizren Belediyesi Başkan adayı olan Türkiye mezunu Mütahir Haskuka oyların yüzde 50.32\'sini alarak Prizren Belediyesi başkanı oldu. Mütahir Haskuka,Türkiye\'de eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye\'de tanıştığı Zonguldaklı Burçin Atalay Haskuka ile evlenerek ülkesi Kosova\'ya döndü ve siyasete atıldı.

Görüntü Dökümü:

- Mütahir Haskuka

- Detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis TABAK PrizrenKası DHAKosovaKosovalı TürklerinPrizren Belediyesi Türkiye BoğaziçiMütahir HaskukaDün KosovaPrizren Belediyesi VetvendosyeVVPrizren Belediyesi BaşkanTürkiyePrizren BelediyesiMütahir HaskukaTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24