Kosova yeni hükümetine kavuşuyor



Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski önderlerinden Başbakan Haşim Taçi, Kosova'nın kendi silahlı kuvvetlerini kurması önerisini gündeme getirince tartışma patlak vermiş, Taçi bunun üzerine haziran ayında erken seçime gitmişti.

Taçi'nin liderliğini yaptığı Kosova Demokratik Partisi (PDK) erken seçimde umduğunu bulamadı. 120 sandalyeli Mecliste milletvekili sayısını 37'ye çıkarabildi. 30 milletvekili çıkaran İsa Mustafa'nın genel başkanlığındaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) kilit önem kazandı.

Siyasi gözlemcilere göre PDK ve LDK liderlerinin uzlaşmasında AB ve ABD'nin baskısı etkili oldu. Ancak yeni hükümette başbakanın kim olacağı henüz netlik kazanmadı. LDK, İsa Mustafa'nın başbakan olacağını bildirdi.

Kosova medyası, iki parti arasında varılan uzlaşmanın Taçi'nin Yahyaga'nın görev süresinin bitiminin ardından 2016'da devlet başkanlığına getirilmesini öngördüğünü duyurdu.

1 milyon 800 bin nüfuslu Kosova, Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında sayılıyor. Çalışma çağındakilerin üçte birinin işsiz olduğu ülkenin sorunlarının başında yolsuzluk geliyor. Sırbistan'ın eski eyaleti Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.