T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kosova ve Sırbistan arasında tren gerilimi

Sırbistan, Kosova'ya üzerinde "Kosova Sırbistan'ındır" yazan bir tren yolladı. Kosova treni sınırda durdurdu, Sırbistan ise Kosova'yı 'savaş çıkarmaya çalışmakla' suçladı.

16 Ocak 2017 19:48

Sırbistan'ın, Kosova'ya Sırbistan bayrağının renklerini taşıyan ve üzerinde "Kosova Sırbistan'ındır" yazan bir tren yollaması, iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu.

Kosova, kışkırtma amaçlı olarak gönderildiğini söylediği treni sınırda durdurdu. Sırbistan ise Kosova'yı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Kosova'yı kastederek Sırp topraklarının "her karışını" savunacaklarını söyledi, "Gerekirse, Kosova'daki Sırpları savunmak için askerlerimizi göndermeye hazırız" dedi.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu Kosova'nın bağımsızlığını tanıyor. Sırbistan ve müttefiki Rusya ise tanımıyor.

İki ülke gerginliğe neden olan tren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'la, Kosova'da Sırpların yaşadığı Mitroviça arasında 2008'den bu yana ilk seferi yapacaktı.

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, trenin ülkenin "egemenliğini korumak için durdurulduğunu" söyledi, "İşgal mesajlarıyla bizi kışkırtmaya çalışan makinelere izin vermeyeceğiz" dedi.

Trenin Kosova topraklarına girmesini engellemek için, sınıra polis gücü sevk edildi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, "Savaş oyunu" oynamakla suçladığı Kosova'nın rayları havaya uçurmayı planladığını savundu.

Olayın ardından Kosovalı Sırplar protesto gösterileri yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sırbistan KosovaSırbistanKosovaKosova SırbistanCumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç KosovaSırpKosova SırplarıAmerika Birleşik Devletleri TürkiyeAvrupa BirliğiRusyaBelgrad Kosova SırplarınMitroviçaBaşbakanıMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24