Kosova ve Sırbistan arasında tren gerilimi

Sırbistan'ın, Kosova'ya Sırbistan bayrağının renklerini taşıyan ve üzerinde "Kosova Sırbistan'ındır" yazan bir tren yollaması, iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu.

Kosova, kışkırtma amaçlı olarak gönderildiğini söylediği treni sınırda durdurdu. Sırbistan ise Kosova'yı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Kosova'yı kastederek Sırp topraklarının "her karışını" savunacaklarını söyledi, "Gerekirse, Kosova'daki Sırpları savunmak için askerlerimizi göndermeye hazırız" dedi.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu Kosova'nın bağımsızlığını tanıyor. Sırbistan ve müttefiki Rusya ise tanımıyor.

İki ülke gerginliğe neden olan tren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'la, Kosova'da Sırpların yaşadığı Mitroviça arasında 2008'den bu yana ilk seferi yapacaktı.

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, trenin ülkenin "egemenliğini korumak için durdurulduğunu" söyledi, "İşgal mesajlarıyla bizi kışkırtmaya çalışan makinelere izin vermeyeceğiz" dedi.

Trenin Kosova topraklarına girmesini engellemek için, sınıra polis gücü sevk edildi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, "Savaş oyunu" oynamakla suçladığı Kosova'nın rayları havaya uçurmayı planladığını savundu.

Olayın ardından Kosovalı Sırplar protesto gösterileri yaptı.