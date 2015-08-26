Kosova ve Sırbistan anlaştı



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ve Kosovalı mevkidaşı İsa Mustafa, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin hakemliğinde görüştü. Pazarlıklar sonunda ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak dört önemli anlaşmaya imza atıldı.

Kosova'daki Sırp azınlığa kapsamlı haklar

Taraflar arasında imzalanan anlaşmaların en önemlisi Kosova'daki Sırp azınlığı ilgilendiriyor. Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 50 bin kadar Sırp yaşıyor. Sırp devlet televizyonu RTS'ye konuşan Başbakan Vuçiç, "Kosovalı Sırplar için kapsamlı haklar elde ettiklerini, eve iyi anlaşmalarla döndüklerini" söyledi.

Sırbistan ve Kosova başbakanları enerji, su ve telekomünikasyon şebekelerine ilişkin tartışmalı noktaları gideren anlaşmalara da imza attılar. Mitroviça şehrini ikiye bölen İbar Nehri üzerindeki köprüye Sırplarca yerleştirilen barikatların kaldırılması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Mogherini: 'Avrupa yolunda ilerliyorlar'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafların mutabakata varmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Mogherini, "Bulunan çözümler bölgede yaşayan insanlara somut sonuçlar olarak yansıyacak ve her iki tarafın da Avrupa yolunda ilerlemesini sağlayacak" dedi. Mogherini iki gün sonra Batı Balkan ülke liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılacak.

Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti

Dönemin Kosova ve Sırbistan başbakanları, 2013'te bir geçici anlaşmaya varmış, böylece Sırbistan'ın birliğe üyelik müzakerelerinin önü açılmıştı. Kosova da AB'ye tam üye olmak istiyor.

Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Aralarında ABD ve birçok AB üyesinin de bulunduğu 90'dan fazla ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.