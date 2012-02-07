Kosova toprakları zehir saçıyor!

T24 - Kosava'daki tarım topraklarının kirliliğine dikkat çekilen AB Komisyonu raporunda, yetişen ürünlerin ölümcül olduğu kaydedildi.







Avrupa Komisyonu'nun Kosova topraklarıyla iligli yayınladığı bir raporda, Kosova topraklarının zehirlendiğini, bu topraklardan elde edilen ürünlerle beslenmenin Kosovalıların yaşamı için tehlikeli olduğu öne sürüldü.



Priştine'de çıkan günlük Express gazetesinin ele geçirdiği belgelere dayandırdığı haberinde, bu belgelerin Kosovalı yurttaşların beslendikleri meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin yaşamları açısından son derece tehlikeli hatta ölümcül olduğunu gösterdiği ifade edildi.



Avrupa Komisyonu'nun "Kosova'da toprak kullanımıyla ilgili desteğin sürdürülmesi" başlıklı raporunda söz konusu tehlikeye işaret edildiği belirtiliyor.



Bu yılın ocak ayında, incelemelerini tamamlayan EULUP raporunda, tarım topraklarındaki kirlenmenin özellikle krom, nikel, kurşun, çinko ve arsenik gibi ağır metaller açısından normalin üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.

Bilimsel veriye dayanmıyor



Kosovalı yetkililerse raporda yer alan iddiaları reddetti. Kosova Tarım Orman Bakanlığı, bu iddiaların her hangi bir bilimsel veriye dayanmadığını açıkladı. Bakanlık, medya kuruluşlarına da bir uyarı göndererek paniğe neden olacak yayınlardan kaçınmalarını istedi.



