Kosova polisi: IŞİD'in İsrail milli takımına saldırısını önledik

Kosova polisi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, biri komşu Arnavutluk'ta Dünya Kupası eleme grubu maçında oynayan İsrail milli futbol takımına, diğeri de ülke içindeki bir noktaya yönelik iki bombalı saldırısını önlediklerini açıkladı.

Polis yetkilileri, saldırı planlarının Suriye'deki iki Arnavut IŞİD militanıyla koordine edilerek yapıldığını söyledi.

Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra bu kişilerden biri serbest bırakıldı.

Şüphelilerle birlikte patlayıcılar ve IŞİD'in propaganda dökümanlarının bulunduğu da duyuruldu.

Arnavutluk-İsrail maçı aslında Karadağ sınırı yakınlarındaki Shkoder kentinde oynanacaktı.

Ancak karşılaşma güvenlik kaygıları nedeniyle, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a daha yakın mesafedeki Elbasan kentinde yapılmıştı.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Arnavut olan Kosova, 1999'da Sırbistan'dan ayrılmış ve daha sonra bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'nın bağımsızlık ilanı Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamıştı.