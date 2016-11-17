T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kosova polisi: IŞİD'in İsrail milli takımına saldırısını önledik

Polis yetkilileri IŞİD'in, İsrail milli futbol takımına, diğeri de Kosova içindeki bir noktaya yönelik iki bombalı saldırısını önlediklerini açıkladı

17 Kasım 2016 22:50

Kosova polisi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, biri komşu Arnavutluk'ta Dünya Kupası eleme grubu maçında oynayan İsrail milli futbol takımına, diğeri de ülke içindeki bir noktaya yönelik iki bombalı saldırısını önlediklerini açıkladı.

Polis yetkilileri, saldırı planlarının Suriye'deki iki Arnavut IŞİD militanıyla koordine edilerek yapıldığını söyledi.

Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra bu kişilerden biri serbest bırakıldı.

Şüphelilerle birlikte patlayıcılar ve IŞİD'in propaganda dökümanlarının bulunduğu da duyuruldu.

Arnavutluk-İsrail maçı aslında Karadağ sınırı yakınlarındaki Shkoder kentinde oynanacaktı.

Ancak karşılaşma güvenlik kaygıları nedeniyle, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a daha yakın mesafedeki Elbasan kentinde yapılmıştı.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Arnavut olan Kosova, 1999'da Sırbistan'dan ayrılmış ve daha sonra bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'nın bağımsızlık ilanı Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PolisIŞİDArnavutluk Dünya KupasıKosovaIrakDevletiSuriyeArnavut IŞİDKaradağShkoderArnavutlukTiranElbasanArnavutSırbistanBirleşmiş Milletler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24