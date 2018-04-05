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Dünya
Deutsche Welle

Kosova parlamentosu MİT operasyonunu araştıracak

Kosova parlamentosu, Gülen yapılanması mensubu oldukları iddia edilen altı Türk vatandaşının nasıl Türkiye'ye iade edildiğinin araştırılması için komisyon kurma kararı aldı.

05 Nisan 2018 11:56

Kosova'da altı Türk vatandaşının Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmeleri sonrası yaşanan krizin perde arkası, parlamentoda kurulacak bir komisyonla araştırılacak.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattırmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti.

Kosova parlamentosunun Çarşamba günkü olağanüstü oturumunun gündeminde de bu operasyon vardı.

Oturum, muhalefetteki Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin talebiyle yapıldı. Tutuklamalardan dolayı "şoke olduğunu" söyleyen LDP parlamento grup başkanı Avdullah Hoti, "Priştine'deki yetkililerce sorgulanmak yerine, aceleyle Türkiye'ye sınır dışı edildiler" dedi.

Türk vekilden tepki

DHA'nın haberine göre, Kosova hükümetinde koalisyon ortağı olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) milletvekili Fikrim Damka ise iade kararının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Oturumda konuşan Damka,"Geçen Perşembe günü gelişen ve FETÖ terör örgütünün üst düzey altı sorumlusunun sınır dışı edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin ardından en büyük dostlarımızdan biri Türkiye Cumhuriyeti ile gelinen noktadan, Kosova’da yaşayan Türk Toplumunun seçilmiş temsilcileri olarak endişe duyuyoruz” dedi.

Damka, "Bu insanlar masum öğretmenler değil, bu insanlar terör örgütü mensubu. Kosova devlet yetkilileri, siyasetçileri ve gazeteleri daha ne kadar bu yapıyı masum göstermeye, savunmaya devam edecek?" diye ekledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan altı öğretmen 29 Mart'ta "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmişti.

Haradinaj'dan ABD ve AB'ye güvence

Kosova Başbakanı Haradinaj dün bir televizyon kanalına verdiği röportajda da söz konusu operasyona değindi. Haradinaj, Kosova'nın en büyük ekonomik ve siyasi destekçileri arasında yer alan ABD ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle görüşerek bu konuyu ele aldığını söyledi.

Kosova Başbakanı, "AB ve Washington'a bunun bir hata ve kaza olduğu konusunda güvence verdim. Bunu düzeltmek için anlayış göstermelerini ve yardım etmelerini rica ettim" dedi.

Erdoğan, Haradinaj'ın Kosova İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden almasını sert dille eleştirmişti. "Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum" demişti.

DW,DHA,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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