Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları onaylandı

Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları mecliste onaylandı.

Kosova'nın resmen kendi ordusuna sahip olması, bu ülkeyi hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan'ın tepkisine neden oldu.

Kosovalı hükümet yetkililerine göre, FSK'nin orduya dönüşümü Kosova'nın NATO üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı taahhütleri ile uyumlu şekilde gerçekleşiyor.

Görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve Kosova ile yurt dışında operasyonlara katılmak olan FSK'nin tam manasıyla bir orduya dönüşmesi Sırbistan'ın büyük tepkisine neden oluyor.