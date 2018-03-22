Kosova Meclisi, Kosova-Karadağ sınır anlaşmasını onayladı

Kosova Meclisi, Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını 11'e karşı 80 oyla onaylandı onayladı.

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla gün içerisinde 3 kez göz yaşartıcı bomba atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu.

İlk göz yaşartıcı bombanın atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri, yaklaşık bir saat sonra içeri girdiklerinde diğer 2 göz yaşartıcı bombası atıldı.

Bu olaya ilişkin "Kendin Karar Al Hareketi"nin 7 milletvekili, polislerce Meclis'ten uzaklaştırıldı.

Oturumun gerçekleştirildiği esnada Kosova Meclis binasına yönelik taşlı saldırıda ise bazı camlar kırılırken, olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Kosova-Karadağ sınır anlaşmanın onaylanmasının yanı sıra yolsuzlukla mücadele konusu da Kosova vatandaşlarına yönelik vize serbestisi için şart olarak görülüyor.

Anlaşma, hükümetler arasında 26 Ağustos 2015'te Viyana'da imzalanmış, Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova Meclisinde bugüne kadar onaylanmamıştı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları Haşim Thaçi ve Filip Vujanovic, 16 Şubat 2018'de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması yasa tasarısına ekleme ve değişiklik yapılmasını öngören bildiriyi imzalamıştı.

Anlaşmanın onaylanması için oyların 3'te 2'si, yani 120 milletvekilinden 80'inin lehte oy kullanması gerekiyordu.