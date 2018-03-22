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Dünya

Kosova Meclisi, Kosova-Karadağ sınır anlaşmasını onayladı

Sınır anlaşmalarının görüşmeleri sırasında Meclis'e göz yaşartıcı gaz atıldı

22 Mart 2018 04:24

Kosova Meclisi, Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın  yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını 11'e karşı 80 oyla onaylandı onayladı.

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek  amacıyla gün içerisinde 3 kez göz yaşartıcı bomba atarak oturuma ara verilmesine  sebep oldu.

İlk göz yaşartıcı bombanın atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle  genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri, yaklaşık bir saat sonra içeri  girdiklerinde diğer 2 göz yaşartıcı bombası  atıldı.

Bu olaya ilişkin "Kendin Karar Al Hareketi"nin 7 milletvekili,  polislerce Meclis'ten uzaklaştırıldı.

Oturumun gerçekleştirildiği esnada Kosova Meclis binasına yönelik  taşlı saldırıda ise bazı camlar kırılırken, olaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Kosova-Karadağ sınır anlaşmanın onaylanmasının yanı sıra yolsuzlukla  mücadele konusu da Kosova vatandaşlarına yönelik vize serbestisi için şart olarak  görülüyor.

Anlaşma, hükümetler arasında 26 Ağustos 2015'te Viyana'da imzalanmış,  Karadağ Meclisinde onaylanmış ancak Kosova Meclisinde bugüne kadar  onaylanmamıştı.

İki ülkenin cumhurbaşkanları Haşim Thaçi ve Filip Vujanovic, 16 Şubat  2018'de Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması yasa tasarısına ekleme ve  değişiklik yapılmasını öngören bildiriyi imzalamıştı.

Anlaşmanın onaylanması için oyların 3'te 2'si, yani 120  milletvekilinden 80'inin lehte oy kullanması gerekiyordu.

 

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