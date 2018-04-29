Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı seçim zaferi yolunda

Kosova'da yapılan parlamento seçimlerini gelen ilk sonuçlara göre, Sırbistan tarafından savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) örgütünün eski komutanlarından Ramush Haradinaj kazandı.

2005'te kısa bir dönem başbakanlık yapan Ramush Haradinaj, 1990'ların sonunda Sırbistan'la yaşanan çatışmalar döneminde ortaya çıkan sağ partilerin kurduğu Kosova'nın Geleceği için İttifak'ın liderliğini yapıyor.

Oyların yüzde 70'i sayıldı. İttifak, oyların yaklaşık üçte birini aldı.

Başbakan Isa Mustafa'nın liderliğindeki başka bir sağ ittifak olan Demokratik Birlik ise yüzde 25.8 oy aldı.

Sol çizgideki muhalefet partisi Vetevendosje'nin oy oranı ise yüzde 25'de kaldı.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı.

ABD ve AB ülkelerinin çoğu tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı Sırbistan ve müttefiki Rusya ise tanımıyor.

Sırbistan'ın, işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmış olduğu Haradinaj'ın seçimleri kazanmasının, Sırbistan ile Kosova ilişkilerini daha da karmaşıklaştırabileceği belirtiliyor.

Ramush Haradinaj, UÇK ile Sırbistan arasında 1998 ve 1999'da yaşanan çatışmalarda örgütte komutan olarak görev yapmıştı.

Haradinaj, Birleşmiş Milletler'ın Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesinde iki kez suçsuz bulundu.

Sırbistan ise elinde, Haradinaj'ın sivillerin katledilmesi olaylarına karıştığını gösteren yeni deliller olduğunu söylüyor.

İddiaları reddeden Haradinaj 2005'te başbakan olduktan 100 gün sonra, hakkındaki bu tür suçlamalar nedeniyle istifa etmişti.

Sırbistan, Kosova'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor ve sık sık bununla ilgili açıklamada bulunuyor.

Hafta sonundaki seçim, Kosova'nın bağımsızlık ilanında sonraki üçüncü seçim oldu.

- Yugoslavya'nın dağılması sürecini başlatan şiddet olayları patlak verdi.

- Kosova Kurtuluş Ordusu Kosova'da Sırp yetkililere saldırdı. Sırbistan karşılık verdi.

- NATO Sırp hedeflerini bombaladı. Sırp güçler buna, Kosovalı Arnavutlara yönelik etnik temizlikle yanıt verdi. Ancak Sırplar barış anlaşması ardından Kosova'dan çekildi.

- Kosova tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etti.