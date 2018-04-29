T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı seçim zaferi yolunda

Kosova'da yapılan parlamento seçimlerini gelen ilk sonuçlara göre, Sırbistan tarafından savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Ramush Haradinaj kazandı. Sırbistan ve müttefiki Rusya, Kosova'yı tanımıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kosova'da yapılan parlamento seçimlerini gelen ilk sonuçlara göre, Sırbistan tarafından savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) örgütünün eski komutanlarından Ramush Haradinaj kazandı.

2005'te kısa bir dönem başbakanlık yapan Ramush Haradinaj, 1990'ların sonunda Sırbistan'la yaşanan çatışmalar döneminde ortaya çıkan sağ partilerin kurduğu Kosova'nın Geleceği için İttifak'ın liderliğini yapıyor.

Oyların yüzde 70'i sayıldı. İttifak, oyların yaklaşık üçte birini aldı.

Başbakan Isa Mustafa'nın liderliğindeki başka bir sağ ittifak olan Demokratik Birlik ise yüzde 25.8 oy aldı.

Sol çizgideki muhalefet partisi Vetevendosje'nin oy oranı ise yüzde 25'de kaldı.

Kosova ve Sırbistan arasında tren gerilimiArnavutluk'ta 'besa' geleneği ve mülteciler

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı.

ABD ve AB ülkelerinin çoğu tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı Sırbistan ve müttefiki Rusya ise tanımıyor.

Sırbistan'ın, işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmış olduğu Haradinaj'ın seçimleri kazanmasının, Sırbistan ile Kosova ilişkilerini daha da karmaşıklaştırabileceği belirtiliyor.

Ramush Haradinaj, UÇK ile Sırbistan arasında 1998 ve 1999'da yaşanan çatışmalarda örgütte komutan olarak görev yapmıştı.

Haradinaj, Birleşmiş Milletler'ın Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesinde iki kez suçsuz bulundu.

Sırbistan ise elinde, Haradinaj'ın sivillerin katledilmesi olaylarına karıştığını gösteren yeni deliller olduğunu söylüyor.

İddiaları reddeden Haradinaj 2005'te başbakan olduktan 100 gün sonra, hakkındaki bu tür suçlamalar nedeniyle istifa etmişti.

Sırbistan, Kosova'nın kendi toprağı olduğunu savunuyor ve sık sık bununla ilgili açıklamada bulunuyor.

Hafta sonundaki seçim, Kosova'nın bağımsızlık ilanında sonraki üçüncü seçim oldu.

- Yugoslavya'nın dağılması sürecini başlatan şiddet olayları patlak verdi.

- Kosova Kurtuluş Ordusu Kosova'da Sırp yetkililere saldırdı. Sırbistan karşılık verdi.

- NATO Sırp hedeflerini bombaladı. Sırp güçler buna, Kosovalı Arnavutlara yönelik etnik temizlikle yanıt verdi. Ancak Sırplar barış anlaşması ardından Kosova'dan çekildi.

- Kosova tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KosovaSırbistanKosova Kurtuluş OrdusuRamush HaradinajRusya KosovaKosova GeleceğiIsa MustafaDemokratik BirlikVetevendosjeABKosova SırbistanRusyaHaradinajHaradinaj UÇKBirleşmiş Milletler LaheyYugoslavyaKosova Kurtuluş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24