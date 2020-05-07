Kosova Futbol Federasyonu Başkanı: Tottenham ve Napoli, Vedat Muriqi'ye teklif yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve bu sezon oynadığı futbolla taraftarın büyük beğenisini kazanan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Avrupa devlerinin de radarına girdi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Tottenham ile Napoli'nin Vedat'a teklif yaptığını söyledi.



Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.



Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

"Tottenham çok ısrarlı"

Federasyon başkanı, "Tottenham, Muriqi'nin transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya'da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe'nin istediği parayı ödemeye hazır." ifadelerini kullandı.



İtalya'dan Napoli'nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, "Serie A'dan birçok takım onun tranferi için girişime başladı, Napoli'nin de talebi olduğunu biliyorum" dedi.

Fenerbahçe 20 milyon Euro istiyor

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.