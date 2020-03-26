Kosova'da hükûmet Koronavirüs salgınını yeterli şekilde ele almadığı için düşürüldü

70'ten fazla yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Kosova'da Başbakan Albin Kurti yönetimindeki hükûmet, salgınla yeterli şekilde mücadele etmediği gerekçesiyle düşürüldü.

Kosova'da koalisyon hükûmeti ortaklarından biri Kurti hükûmetinin Koronavirüs salgınında gerekli önlemleri almadığını savundu. Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaci, salgına karşı ulusal acil durum ilan edilmesi gerektiğini söylerken Kurti, kalabalık toplanmaları yasakladı ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü şartlarda düzenlenen Kosova Meclisi Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumda, Başbakan Albin Kurti hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilerek, henüz 50 gün önce göreve başlayan Kurti hükümetinin düşmesi kararı verildi. Başbakan hakkında verilen gensoru önergesi, 32 hayır oyuna karşın 82 evet oyu alarak 11 saat süren oturumla kabul edildi.