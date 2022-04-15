Kosova'da, devriye gezen 2 polis aracına saldırı

Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırı yakınında, cuma günü erken saatlerde, devriye gezen 2 polis aracının ateşe verildiği bildirildi.

Son 3 gün içinde dördüncü saldırı olduğu belirtilen açıklamada; memurların sınır kapılarından birinde seyir halindeyken el bombası ve AK-47 tüfekle pusuya düşürülerek saldırıya uğradığı, ancak yaralı olmadığı kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre; bir polis yetkilisi, saldırının bölgedeki 'kaçakçılık' faaliyetleriyle mi yoksa Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimlerle mi bağlantılı olduğunun araştırıldığını söyledi.

İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Xhelal Sveçla, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün, el bombası ve AK-47 ile yapılan saldırı bir terör eylemiydi. Saldırı, polis memurlarını ve tüm Kosova vatandaşlarını korkutmak amacıyla yapıldı" dedi.