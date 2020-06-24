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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve 9 kişiye 'savaş suçu' davası 

24 Haziran 2020 20:31

Lahey'deki uluslararası mahkemede Sırplara karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Cumhurbaşkanı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve 9 kişi hakkında dava açıldı.

Lahey merkezli özel bir savcı, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve diğer dokuz kişi hakkında cinayet ve savaş suçları nedeniyle iddianame hazırladı. Thaçi, 1990'ların sonlarında Kosova Savaşı sırasında Sırp karşıtı güçlere önderlik etmişti. Thaçi, Kosova Savaşı (1998-1999) sırasında Sırp karşıtı Kosovalı paramiliter örgütlerinden birine de önderlik yapmıştı. (DHA)

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