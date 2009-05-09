Kosova Cumhurbaşkanı Seydiu, İzmir'de

Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ı ayrı ayrı ziyaret etti.



İstanbul'da düzenlenen olan 12. Avrasya Ekonomi Zirvesi dolayısıyla Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Seydiu, İzmir Büyükşehir Belediyesine gelişinde, Aziz Kocaoğlu tarafından kapıda karşılandı.



Kocaoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı'nı İzmir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kosova'nın bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini dile getiren Kocaoğlu, bağımsızlığını ilan ettiği günün, çok sayıda Kosova göçmeninin yaşadığı Buca ilçesinde düzenlenen bir etkinlikle kutlandığını anımsattı.



Kocaoğlu, Kosova'nın bundan sonra vereceği ekonomik mücadelede de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.



Kosova Cumhurbaşkanı Seydiu da, bu kadar gelişmiş ve güzel bir şehirde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şehrin geldiği noktanın, yöneticilerin ne kadar iyi çalıştığının göstergesi olduğunu söyledi.



Seydiu, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu noktada İzmir ile belediye ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Başta eğitim ve ticaret olmak üzere bir çok alanda ilişkilerimizi geliştirebiliriz" dedi.



Kocaoğlu'ndan İzmir'de çok sayıda Balkan göçmenin yaşadığını öğrendiğini bildiren Seydiu, bunun en iyi tarafının, bu insanların tümünün Türkiye için, İzmir için çalışması olduğunu dile getirdi.



Konuk Cumhurbaşkanı Seydiu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Konak Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Hakan Tartan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Seydiu, belediyeye gelişinde, Konak Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından sergilenen Üsküp yöresine ait dans gösterisiyle karşılandı.



Konak Belediyesindeki ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Seydiu'nun daha önce programında yer aldığı bildirilen İzmir Ticaret Odası ziyareti ise iptal edildi. İptale ilişkin gerekçe açıklanmadı.

