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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Koronavirüs’e yakalandı

17 Kasım 2020 20:00

Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaci'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kosova Meclis Başkanı görevini de yürüten Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Koronavirüs  ile enfekte olan bazı yakınlarıyla temasların ardından  test yaptırdığını ve test sonucunun  pozitif çıktığını duyurdu. 

Osmani, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle, virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

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