Kosova Büyükelçisi Kılıç'ın yaralandığı kazada ölü sayısı dörde yükseldi

Enis Tabak / Prizren, 18 Kasım (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın da kolunun kırıldığı ve kaburgalarının zarar gördüğü kazada ölümü sayısı dörde yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ı taşıyan makam aracı önceki gün Gilan\'dan Priştine\'ye dönerken yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu üç kişi hayatını kaybetmiş, aralarında Büyükelçi Kılıç\'ın da bulunduğu altı kişi de yaralanmıştı.

Priştine Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükelçi Kılıç\'ın kolunun ve dört kaburgasının kırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği ve kazada ölü sayısı dörde yükselmiş oldu. Hayatını kaybeden kişinin bugün toprağa verileceği açıklandı.