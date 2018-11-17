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Dünya

Kosova basınında "Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ın yaralandığı kazada 3 kişi de hayatını kaybetti" iddiası (2-YENİDEN)

** BÜYÜKELÇİ KIVILCIM KILIÇ'IN DURUMU İYİ   Enis TABAK / Prizren, 16 Kasım (DHA) - Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı

17 Kasım 2018 00:33

** BÜYÜKELÇİ KIVILCIM KILIÇ\'IN DURUMU İYİ
 
Enis TABAK / Prizren, 16 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazadan hemen sonra gelen bilgilerde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç\'ın da yaralandığı belirtildi. Daha sonra, ölü sayısının 3\'e çıktığı bildirildi. 

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres\'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye\'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç\'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI HASHİM THAÇİ\'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından gelen bilgilerde ise ölü sayısının 3\'e çıktığı belirtildi. Büyükelçi\'nin durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi\'nin, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç\'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

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