Kosova basınında "Büyükelçi Kıvılcım Kılıç'ın yaralandığı kazada 2 kişi de hayatını kaybetti" iddiası

Enis TABAK / Prizren, 16 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın da içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, Kılıç\'ın da yaralandığı belirtildi.

Kosova gazetelerinden Gazeta Expres\'in haberine göre, Priştine-Gilan arasindaki Mramor Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazetenin, Priştine Bölge Polis yetkililerine dayandırdığı haberde, kazaya 3 araç karıştı. Kaza yapan araçlar içinde, Türkiye\'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç\'ın içinde bulunduğu makam aracının da yer aldığı belirtildi. Kılıç\'ın yaralılar arasında yer aldığı ve Priştine Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldığı belirtildi.