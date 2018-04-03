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Deutsche Welle

Kosova Başbakanı'ndan Erdoğan'a yanıt

Kosova Başbakanı Haradinaj, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi. Kosova'nın hiçbir zaman Türkiye'nin içişlerine karışmadığını belirten Haradinaj, kendilerinin de aynı tutumu beklediklerini söyledi.

03 Nisan 2018 15:29

Kosova'da altı Türk vatandaşının Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmelerinin yankıları sürüyor.

Söz konusu operasyon sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin soruşturma başlatan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, bu kararlarından ötürü kendisini eleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele veren ve Arnavutların ulusal kahramanları arasında başı çeken İskender Bey'in ölümünün 550'nci yıldönümü vesilesiyle Priştina'da düzenlenen törende konuşan Haradinaj, Kosova'nın, Erdoğan'ın müdahalesi olmadan da işlerini yürütebileceğini söyledi.

Associated Press'in haberine göre, Kosova'nın hiçbir zaman Türkiye'nin içişlerine karışmadığını belirten Haradinaj, kendilerinin de aynı tutumu beklediklerini ifade etti.

Erdoğan: Kimin talimatıyla bu adımı attın?

Haradinaj geçen haftaki açıklamasında, Kosova'nın başkenti Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan altı öğretmenin "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin operasyonun, kendisinden izinsiz yapıldığını belirtmişti.

Erdoğan, operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti. "Altı tane Balkanlar'daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler" diyen Erdoğan, Kosova Başbakanı'nın kararlarını ise şu sözlerle eleştirmişti:

"Kosova'nın Başbakanı; tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?"

Erdoğan, "Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum" diye eklemişti.

DW,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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