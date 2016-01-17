Kosova, 2016'yı Rahibe Teresa yılı ilan etti

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Kosova’da 2016 yılının “Rahibe Teresa Yılı” olarak kabul edildiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Şala’nın, Kosova’da 2016 yılının “Rahibe Teresa Yılı” olarak ilan edilmesine ilişkin önerisinin Bakanlar Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildiği açıkladı.

Son dönemdeki gelişmeler ışığında kutlamalarda Kosova’da hümanizm, hoşgörü ve barış amacıyla yardımlaşma ön plana çıkacak.

Rahibe Teresa kimdir?

(26 Ağustos 1910, Üsküp – 5 Eylül 1997, Kalküta),

Arnavut bir Katolik'tir. Hayırsever Misyonerler Cemaati'nin kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verilmiştir.

Asıl ismi Agnes olan Teresa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kosova Vilayeti'ne bağlı Üsküp şehrinde doğdu. Babası bir Ulah, annesi ise Prizrenli Katolik bir Arnavut'tu. İki kardeşten küçük olanıydı. Babası yedi yaşındayken öldü. 18 yaşında rahibe olmaya karar verdi ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loretto Hemşireleri'ne katıldı. Teresa adını bu dönemde aldı. Kalküta'da St. Mary's Lisesi'nde coğrafya ve temel Hıristiyanlık bilgisi dersleri verdi. 1944'te aynı liseye müdür olarak atandı