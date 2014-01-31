Koşmak zararlı besinlere ilgiyi azaltıyor

Aberdeen Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmaya göre, koşmak, pizza, hamburger ve doughnut gibi sağlıksız besinlerden yeme isteğini azaltıyor.

Araştırmaya katılan ve bir saat hızlı tempoyla koşmuş olan kişilerin, daha sonra meyva ve sebze gibi, daha sağlıklı besinlere yöneldiği görüldü. Bu çalışmanın sonuçlarının obeziteyle mücadelede, egzersizin ne gibi yararlar sağlayabileceği konusunda yol göstermesi umuluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Aberdeen Üniversitesi'ne bağlı Rowett Beslenme ve Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Daniel Crabtree, "Araştırmamızın ana amacı, sıkı bir egzersizden sonra beynin yüksek ve düşük kalorili besinlere gösterdiği tepkiyi incelemekti. Beyindeki insula adlı bölgeye odaklandık. Burası, temel lezzet korteksi olarak bilinir. Bu bölgedeki faaliyet, yemek beklentisiyle ve hoşumuza giden yiyecekleri tüketirken artıyor." dedi.



Araştırma kapsamında sağlıklı 15 erkekten, bir saat koşmaları istendi. Ardından bu erkekler beyin taramasından geçirildi ve bu sırada deneklere çeşitli besinlerin fotoğrafları gösterildi. Bir diğer deneyde ise, aynı kişilerin bir saat dinlenmeleri, ardından da aynı resimlere bakmaları istendi.

Dr. Crabtree, "Bulgularımız, yapılan egzersizden sonra, pizza, hamburger ve doughnut gibi besinlerin resimlerine bakıldığında beynin insula bölgesinde faaliyetin azaldığını ortaya koydu. Elma, çilek, havuç ve üzüm gibi daha düşük kalorili besinlerin fotoğraflarına bakıldığındaysa bu bölgedeki faaliyet artıyor" diyor.

Araştırmaya katılanlardan ayrıca açlık düzeylerini derecelendirmeleri istendi ve iştahı tetikleyen ve bastıran iki hormonun incelenmesi için kan tahlilleri yapıldı. Koştuktan sonra kişinin açlık duygusunun azaldığı gözlendi. Ayrıca iştah hormonu tahlilleri, iştah duygusunu bastıran hormon faaliyetinin arttığını, iştahı artıran hormon faaliyetinin ise azaldığını ortaya koydu.

Dr. Crabtree, bu bulguların, egzersiz yaptıktan sonra vücutta susuzluk duygusunun artması ve dolayısıyla su oranı yüksek ve düşük kalorili besinlere yönelimin çoğalmasıyla ilişkili olabileceğini kaydediyor.