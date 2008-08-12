Koşmak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, düzenli olarak koşmanın yaşlanma sürecini yavaşlattığını ortaya koydu.



Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi araştırma ekibi, düzenli koşan yaşlıların kanser gibi hastalıklar yüzünden erken ölme risklerinin yarı yarıya azaldığını ve bu kişilerin azalan fiziki sıkıntılarıyla daha mutlu bir yaşam sürdüğünü saptadı.

Uzmanlar, yaşlı kişilerin düzenli egzersiz yapmalarının öneminin bu buluşla daha da güçlendiğini ifade etti.

Araştırmacılar, koşmanın yaşlılara faydalarını 20 yıldan fazla süren çalışmaları sonucunda saptadı.



Koşmanın yalnızca kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümleri yavaşlatmadığını, kanser, sinir hastalıkları ve enfeksiyonlar gibi hastalıklardan erken ölümleri de azalttığını belirten araştırmacılar, koşmanın yaşlılarda eklem iltihabı ya da diz sorunlarına neden olduğuna dair kanıt bulunmadığına dikkati çekti.

Araştırmanın başından bu yana izlenen 50 yaş grubundaki deneklerden haftada ortalama 4 saat koşmalarının istendiğini belirten uzmanlar, 21 yıl sonra bu kişilerden koşma süresini 76 dakika civarına indirmeleri istendiği halde deneklerin düzenli egzersizin faydalarını görmeye devam ettiğini bildirdi.



(AA)

