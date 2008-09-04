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Politika

Köşk'ün korumalarına suikast dersleri

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Çankaya Köşkü'nün korumalarına 'tarihteki suikastlar' dersi veriyor

04 Eylül 2008 03:00

İlber Ortaylı, Köşk'ün korumalarına 'tarihteki suikastlar' dersi veriyor


Emniyet Genel Müdürlüğü, devlet büyüklerini korumada görev alan bütün polisleri yeniden eğitiyor. Uygulamaya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın korumalarından başlandı.


Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk ve dünya tarihinde yöneticilere düzenlenen suikastlar konusunda güvenlik görevlilerini bilgilendiriyor. Meslekî becerilerini yükseltmek için bütün polisler özel harekât kursundan geçiriliyor. Ayrıca yakın korumalara Dışişleri Bakanlığı tarafından nezaket kuralları ve diplomatik ilişkiler konusunda özel eğitim veriliyor. Yurtiçi ve yurtdışında uymaları gereken kaideler tek tek anlatılıyor. Korumaların, dış ülkelerde güçlük çekmemesi ve meslektaşlarıyla eşgüdüm içinde çalışabilmeleri amacıyla İngilizce ve Almanca öğrenmeleri de planlanıyor.

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