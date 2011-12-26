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Yaşam

Köşk'ten onay ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 22:24

-Köşk'ten onay ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye ile Almanya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''u onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ''6263 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir'' denildi.

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