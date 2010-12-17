Köşk'ten ödül alan ressamın portresi

T24 - Köşk'te düzenlenen törende Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen isimlerden biri de dünyaca ünlü ressamımız Prof. Dr. Ergin İnan'dı. 67 yaşındaki usta fırça, ödülünü Abdullah Gül'ün elinden aldı.





Ünlü ressamın renkli dünyasını Akşam gazetesinden Ali Ekber ERTÜRK yazdı:

Kültür-Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi, ünlü ressam Prof. Dr. Ergin İnan'ın oldukça renkli bir yaşamı var... 13 yıl önce aşık olduğu öğrencisiyle evlendi, 63 yaşında 3. kez baba oldu. 'Mutluluğunun reçetesi' çocukları ve eşi...



Eşi 25 yaş küçük



Prof. Dr. İnan, bundan 13 yıl önce Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans dersleri verirken, kendisinden 25 yaş küçük öğrencisi Füsun Hanım'a gönlünü kaptırdı. İkinci kez nikah masasına oturan İnan, 'mutluluğun reçetesi' olarak tanımladığı 12 yaşındaki oğlu İz, 4.5 yaşındaki kızı Leyla ve eşi Füsun Hanım'ı anlattı...



Füsun, benim Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencimdi. Öğrenci-hoca ilişkisi zamanla aşka dönüştü ve birbirimizi severek evlendik. Evlilik kararını aileler de destekledi. Sonra 'neden olmasın' dedik ve oğlumuz İz, dünyaya geldi. Bu müthiş duyguyu sizlere anlatamam.



Aradan 8 yıl geçtikten sonra bu kez kızımız Leyla aileye katıldı. Leyla bugün 4.5, İz ise 12 yaşında. Çankaya Köşkü'ndeki ödül törenine bütün aile katıldık. Eşim Füsun, ilk evliliğimden olan kızım Irmak, oğlum İz ve evimizin maskotu Leyla, çok onurlandığım günde beni yalnız bırakmadılar.



'Ressamlar her yaşta baba olabilir'



Bugün 67 yaşındayım. İkinci evliliğimden olan çocuklarımı görenler ileri yaşta baba olmama şaşırıyorlar. Biz ressamlar, her yaşta baba olabiliriz. İşte sanat böyle bir şey. Kendimi eşim Füsun kadar genç hissediyorum. Eşim ve çocuklarım beni hayata bağladılar, yaşama sevincimi güçlendirdiler. Çocuklarımla birlikte yeniden büyüyorum.



'Resim yaparken ailem yanımda olur'



Resim atölyem evimin alt katında. Resim yaparken bütün aile beraber oluyoruz. Eşim de resim sanatçısı ve kendisine ait bir galeresi var. Oğlum İz müziğe meraklı, konservatuvarın gitar bölümünde eğitim görüyor. Kızım Leyla daha şimdiden resim sanatına ilgi duyuyor, görünen o ki anne ve babasının yolunda yürüyecek.



'Hayatımda en doğru karar'



Kendisi de resim sanatçısı olan Füsun İnan, eşini anlattı: Ergin İnan, 'sakin, huzurlu ve ailesiyle yakından ilgilenen çok iyi bir eş ve baba.' Ergin'in öğrencisiydim, bir de baktım ki aşık olmuşum. Sonra da evlendik. Hayatımda verdiğim en güzel ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum.



'Hayrünnisa Hanım en ilgili first lady'



Ressam Ergin İnan'ın, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün gönlünde ayrı bir yeri var. Resme olan ilgisiyle bilinen Hayrunnisa Hanım, en beğendiği sanatçılar arasında yer alan İnan'ın geçen yıl Çırağan'da sergilenen 'Yazıt' adlı eserlerinden 3 tablo satın aldı. Prof. İnan, Hayrünnisa Gül'ün sanata olan ilgisi için 'İlk kez bir cumhurbaşkanı eşini bu kadar ilgili gördüm. Geçen sene benim sergimi bizzat gezdiler' dedi.





(Ali Ekber Ertürk Akşam gazetesi)





