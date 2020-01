Köşk'ten mini etek açılımı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bilim olimpiyatlarında başarı gösteren öğrencileri kabul etti. Gül hem mini etekli, hem başörtlü kızların yer aldığı fotoğrafları Köşk'ün internet sitesine koydu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak ve bilim olimpiyatlarında başarı gösteren öğrencileri Çankaya Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, bilim alanında elde edilen başarıların her bakımdan önemli olduğunu belirterek, "Sizlerden beklentiler muhakkak çok. Sizler, bunları karşılayabilmek için kendi programlarınızı uygulayacaksınız. Kabiliyetlerinizin daha da gelişmesi için herkes, her türlü desteği verecektir. Her şey sizin elinizde" dedi.

'Aranızdan dünya çapında takdir edilen kişiler çıkacak'

Öğrencilerin bilim olimpiyatlarında aldıkları başarının, onları daha büyük başarılara hazırladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, "Sizlerden beklentiler de muhakkak ki çok. Sizler, bunları karşılayabilmek için kendi programlarınızı uygulayacaksınız. Aslında ne yapacağınızın kararını da vermişsinizdir. Sizler seçkin kişiler olarak erken yaşta çok olgunsunuz. Herkes sizin kabiliyetlerinizin daha da gelişmesi için her türlü desteği verecektir. Her şey sizin elinizde" diye konuştu.

Bilim alanında başarı gösteren kişilerde daha da ileri gitme azminin her zaman var olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, “Kendi önceliklerinize şaşmadan devam edeceksiniz. Tüm imkânlar sizin için. İnşallah aranızdan dünya çapında takdir edilen kişiler çıkacaktır" dedi.

Öğrenciler, kendilerini tanıtıp aldıkları başarılar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, onların kendi alanlarının dışında da kitap okumalarını istedi.

Öğrencilerin elde ettikleri başarılar ise şöyle:

54. Uluslararası Matematik Olimpiyatı (KOLOMBİYA)

Mehmet Efe AKENGİN Birincilik (Altın)

Emre GİRGİN İkincilik (Gümüş)

Osman AKAR İkincilik (Gümüş)

Berfin ŞİMŞEK Üçüncülük (Bronz)

Mehmet Eren DURLANIK Üçüncülük (Bronz)

Fatih KALEOĞLU Üçüncülük (Bronz)

44. Uluslararası Fizik Olimpiyatı (DANİMARKA)

Atınç Çağan ŞENGÜL İkincilik (Gümüş)

Fatih Serdar SAĞLAM İkincilik (Gümüş)

Hüseyin Anıl GÜNDÜZ Üçüncülük (Bronz)

Bilal ÇARK Üçüncülük (Bronz)

Ekin AKYÜREK Üçüncülük (Bronz)

45. Uluslararası Kimya Olimpiyatı (RUSYA)

Mustafa BAŞARAN İkincilik (Gümüş)

Furkan TOZKOPARAN Üçüncülük (Bronz)

Kerem MUSLU Üçüncülük (Bronz)

Nesibe AKMANŞEN Üçüncülük (Bronz)

24. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı (İSVİÇRE)

Akile Ebrar MİRAT İkincilik (Gümüş)

Büşra Nur DELİKKAYA Üçüncülük (Bronz)

Turan KAYA Üçüncülük (Bronz)

Ahmet Bahadır AK Mansiyon

25. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı (AVUSTRALYA)

Yusuf Hakan KALAYCI Birincilik (Altın)

Semih BASRIK İkincilik (Gümüş)

Alperen YAKUT Üçüncülük (Bronz)

Muhammet Burak BUĞRUL