-Köşk'ten Kadınlara Yönelik Şiddet Kanunu'na onay ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan, ''Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ile ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu iki kanun, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.