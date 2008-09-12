Köşk'ten iddialara yanıt

Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü'ndeki ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde, Dışişleri Konutu'ndaki tadilatlar sırasında çok sayıda eşyanın Deniz Feneri Derneği'ne bağışlandığı iddialarına açıklık getirdi.



Dışişleri Konutu'ndaki tadilat çalışmalarında ve Cumhurbaşkanlığı tarafından herhangi bir yardım kuruluşuna, herhangi bir zamanda eşya bağışı yapılmadığı bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam star Televizyonu ana haber bülteninde "son dakika' ibaresi altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın Dışişleri Bakanlığı döneminde Dışişleri Konutu'nda yapılan tadilat sırasında, çok sayıda eşyanın Deniz Feneri Derneği'ne bağışlandığı yolunda bütünüyle yalan bir habere yer verilmiştir" denildi. Dışişleri Konutu'ndaki tadilat çalışmalarında ne adı geçen derneğe ne de başka bir yardım kuruluşuna herhangi bir eşyanın bağışlanmasının söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:



"Star Televizyonu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in iddialarını haber yaparken, ne yazık ki konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'na iddiaların gerçek olup olmadığını sormamış, dolayısıyla gazeteciliğin en temel ilkesini yerine getirmemiştir. Ayrıca Çankaya Köşkü'nün önünden yapılan yayında, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, "Cumhurbaşkanlığı'ndaki tadilat sırasında çıkan ve yenileriyle değiştirilen eşyanın Deniz Feneri Derneği'ne bağışlanıp, bağışlanmadığı' sorusu da gündeme taşınmıştır. Kesin olarak altı çizilmelidir ki Cumhurbaşkanlığı tarafından da herhangi bir yardım kuruluşuna, herhangi bir zamanda eşya bağışı yapılmamıştır.



İddialar Cumhurbaşkanlığı makamını tartışmanın içine çekmek için:



Aslında tüm bu iddialar, Cumhurbaşkanlığı Makamı'nı karalamaya yönelik olup, son günlerdeki bir tartışmanın içine çekme amacı gütmektedir. Dolayısıyla, Devletin en yüce makamının, böyle asılsız iddialarla ve çeşitli hesaplar güdülerek yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez ve anlayışla karşılanması beklenemez."



