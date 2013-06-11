Köşk'ten Ergun Özen'e destek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomi Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın özel bankalara yönelik sert açıklamalarını ve bu açıklamalarının ekonomi ve piyasalara etkisini değerlendirdi. Yılmaz, "Türkiye’nin şu andaki en önemli varlığı istikrar. İstikrar içinde de finansal istikrar. İstikrarın bozulmaması için herkesin çok dikkatli olması; bin düşünüp bir kere konuşulması gereken günlerden geçiyoruz" dedi.

Başbakanın'da konuşmasında hedef aldığı Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen'in birlikte poz verdiği "çapulcuyum" pankartına ilişkin olarak, "siyasi bir tavır olduğunu ben düşünmüyorum. Çok kısa bir sürede 100 milyon TL’ye yakın mevduatı çekilmiş. Kart iptalleri gelmiş. Allah korusun, arkası da gelebilirdi. Adamcağız bunu durdurmak, daha fazla para kaybetmemek için bu sözü söyledi" dedi.

Durmuş Yılmaz'ın Akşam gazetesinden Çiğdem Toker'e verdiği söyleşinin bir kısmı şöyle:

'Çapulcuyum' siyasi değildi

Garanti Bankası Genel Müdürü’nün (Ergun Özen) “çapulcuyum” sözünün, siyasi bir tavır olduğunu ben düşünmüyorum. Çok kısa bir sürede 100 milyon TL’ye yakın mevduatı çekilmiş. Kart iptalleri gelmiş. Allah korusun, arkası da gelebilirdi. Adamcağız bunu durdurmak, daha fazla para kaybetmemek için bu sözü söyledi.

Dövizin yükselişi normaldi

Türkiye üst üste iki rating aldı. Türkiye’ye ilk defa, California’dan öğretmenlerin, hemşirelerin emeklilik fonları gelmeye başladı. Her şey normaldi. Merkez Bankası faizi indirdi. Portföyünde hazine kağıdı bulunan yatırımcının sermaye geliri arttı. Menkul kıymet fiyatları ters yönde işlediği için, önemli bir kar marjı çıktı. Kar realizasyonu yapılabilirdi. Onu yaptıkları için döviz talep ettiler. Dövizin yükseliş sebebi bundandı. Ama bu son olaylarla birleşince, ilk kez gelen kurumsal yatırımcılar korktu, çıkmaya başladılar. Çıkanlar, muhtemelen 3-5 gün sonra tekrar geleceklerdi. Ama iş bambaşka bir yere gitti. Yılmaz, “Bu görüşlerinizi Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıyor musunuz?” soruma, “Evet” yanıtını verdi.