Köşk'ten Erbakan'a af

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın sağlık durumunun mahkûmiyetinin devam etmesine izin vermediği gerekçesiyle kalan hapis cezasını kaldırdı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hastanelerce sürekli hastalıkları belirlenen ve bunlara ilişkin raporları Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilerek muayenesi yapılan Necmettin Erbakan’ın sağlık durumunun mahkûmiyetinin devam etmesine izin vermediği yolunda anılan Kurulca Rapor düzenlenmesi ve dosyanın Adalet Bakanlığınca 15 Ağustos 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, Adli Tıp Raporunda ifade edilen durumun Anayasanın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen ‘sürekli hastalık’ kapsamında olduğunu dikkate alarak, ilgilinin kalan hapis cezasını, söz konusu madde uyarınca kaldırmışlardır" denildi.



2 yıl 4 ay hapis



Erbakan, 'Kayıp trilyon davası'nda özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum olmuştu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin cezayı onamasından sonra Erbakan, 26 Mayıs 2008 tarihinden bu yana cezasını, yeni çıkan infaz yasası uyarınca Altınoluk'taki evinde çekmeye başlamıştı.



